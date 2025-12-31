Milano 30-dic
New York: brillante l'andamento di FMC Corporation

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti la società statunitense di scienze agrarie, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a FMC Corporation rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di FMC Corporation è in rafforzamento con area di resistenza vista a 14,28 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,98. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
