New York: brillante l'andamento di FMC Corporation

(Teleborsa) - Balza in avanti la società statunitense di scienze agrarie
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a FMC Corporation
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di FMC Corporation
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 14,28 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,98. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)