New York: brillante l'andamento di FMC Corporation

società statunitense di scienze agrarie

S&P-500

FMC Corporation

FMC Corporation

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 14,28 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,98. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,58.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)