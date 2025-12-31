Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 20:45
25.346 -0,46%
Dow Jones 20:45
48.213 -0,32%
Londra 13:35
9.931 -0,09%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

New York: calo per Dollar General

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il distributore di prodotti di consumo di massa, con un ribasso dell'1,98%.

Il movimento di Dollar General, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 134,9 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 132,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 131,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
