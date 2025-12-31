New York: calo per Dollar General

distributore di prodotti di consumo di massa

Dollar General

S&P-500

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso dell'1,98%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell', rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 134,9 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 132,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 131,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)