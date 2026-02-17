General Mills taglia le previsioni di vendita e di utile annuali

General Mills

(Teleborsa) -, una delle più importanti multinazionali statunitensi attive nella produzione di alimenti,ora che ilorganico sia in calo dall'1,5 al 2% nel, rispetto al precedente intervallo di calo dall'1% all'1%. Inoltre, prevede ora che l'utile operativo rettificato e l'siano in calo dal 16 al 20% a cambi costanti, rispetto al precedente intervallo di calo dal 10 al 15% a cambi costanti. La conversione del ree cash flow è attesa mantenersi pari ad almeno il 95% dell'utile rettificato al netto delle imposte.Il, l'accresciuta incertezza e la significativa volatilità hanno pesato sulla crescita della categoria e hanno influenzato i modelli di acquisto dei consumatori, con conseguente rallentamento del ritmo e costi di recupero dei volumi più elevati rispetto a quanto inizialmente previsto, ha spiegato General Mills."Dal lancio della nostra strategia Accelerate sei anni fa, abbiamo lavorato duramente per trasformare General Mills - ha dichiarato il- Abbiamo rimodellato strategicamente quasi un terzo del nostro portafoglio, sviluppato competenze digitali avanzate e raggiunto un'efficienza dei costi leader nel settore. In un, restiamo concentrati su ciò che possiamo controllare applicando il nostro metodo Remarkability, che si traduce in un significativo miglioramento della competitività dei nostri marchi. Credo che le nostre solide basi ci posizionino al meglio per adattarci costantemente, guidare una crescita redditizia e soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri consumatori".