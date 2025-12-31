Spazio, l’italiana MetaSensing scelta per la costellazione SIRB degli EAU

(Teleborsa) - L’azienda italiana, realtà di primo piano nello sviluppo di, è stata selezionata come fornitore del, il Programma Nazionale degli Emirati Arabi Uniti dedicato alla rMetaSensing, che opera a livello internazionale con sedi in Italiacollaborerà con il gruppo industrialecone attivo nei settori aerospace, defence, smart city e digital solutions.L’azienda italiana è stata selezionata da(Fada Space Services, specializzata nello sviluppo e nella gestione di programmi spaziali e satellitari),per la realizzazione della piattaforma satellitare. L’iniziativa rientra in un più ampio programma strategico volto a rafforzare le capacità spaziali e satellitari sovrane degli Emirati Arabi Uniti.Nell’ambito del programma SIRB,e implementerà un programma strutturato di trasferimento tecnologico e di competenze. La, operative in qualsiasi condizione atmosferica, di giorno e di notte.Il, il cui nome richiama il termine arabo per "stormo di uccelli", prevede il lancio del primo satellite entro tre anni e sarà impiegato per il monitoraggio dei confini, delle infrastrutture critiche, dei cambiamenti ambientali e per il supporto alla gestione delle emergenze.Il payload StarSAR-X è un radar in banda X compatto e ad alte prestazioni, in grado di fornire immagini a risoluzione sub-metrica e progettato per un dispiegamento scalabile in costellazione. Conè oggi un punto di riferimento globale nel settore SAR, offrendo soluzioni avanzate per sicurezza, difesa, infrastrutture e monitoraggio ambientale."Questo è un momento determinante per MetaSensing - ha affermato- Durante 17 anni dedicati allo sviluppo della tecnologia SAR,e questo contratto dimostra che il nostro approccio innovativo e scalabile ha risonanza a livello globale, confermando il nostro ruolo di attore di riferimento nella nuova economia spaziale"."Si tratta di un accordo che ha richiesto", ha dichiarato