Auto, immatricolazioni dicembre in aumento del 2,2% con coda incentivi

(Teleborsa) - Il mese di dicembre chiude conrispetto allo stesso mese dell’anno precedente, "grazie anche allasull’elettrico". Il dato porta ilrispetto al 2024. Un dato sostanzialmente in linea con le previsioni formulate dalle associazioni di settore come UNRAE ed ANFIA.E' quanto emerge dal consueto rapporto mensile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), secondo cui isono statirispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il totale dell'anno si attesta aIl volume globale delle vendite mensili, pari a 597.217, ha pertanto interessato per il 18,10% vetture nuove e per l’81,90% vetture usate.Ladel mese di dicembre vede in testa la Fiat Panda con 7,445 auto immatricolate. Ad una certa distanza la Dacia Sandero, la Toyota Yaris e Jeep Aveger con meno di 3mila veicoli immatricolati. Seguono T-ROC, Aygo, T03 con almeno 2mila unità, mentre sono in coda Clio, Tguan e C3.Laa dicembre è salita all'8,56%, rispetto il 5,86% registrato nello stesso mese del 2024.la quota di mercato si attestarispetto al 9,23% del 2024."Con il 2025 – anno complicato anche dal punto di vista del contesto macroeconomico –e, guardando alappena iniziato, pur di fronte a prospettive non proprio rosee, possiamo affermare che si tratterà di unper il futuro del settore", sottolinea, citando la ripresa della produzione in Italia e la revisione del regolamento europeo sulle emissioni di CO2.Analizzando il mercato per tipologia di alimentazione, si segnala chevedono il mercato di dicembre in calo del 30,0%, con unaper la prima volta sotto il 20%; allo stesso modo, lecalano del 28,0%, conunaNell’intero 2025, le immatricolazioni di auto a benzina diminuiscono del 18,2% e quelle delle auto diesel calano del 31,5%, rispettivamente con quote di mercato del 24,4% e del 9,7%. Le autovetturerappresentano, interamente composto da autovetture GPL (in calo del 4,4% nel mese). A gennaio-dicembre 2025, le immatricolate a gas (considerando anche le auto a metano, che quest’anno sono scomparse dal mercato) calano del 4,2%. Nel totale annuo del 2025, lealimentate a gas costituiscono il 9,2% del mercato.Lainvece ha raggiuntodel totale con 12.078 unità immatricolate, un raddoppio rispetto al 5,4% di dicembre 2024, ma in calo rispetto al 12,2% di novembre. I veicoli(PHEV) a dicembre raggiungono una quota delin aumento rispetto al 3,4% dello stesso mese del 2024 e al 7,2% di novembre 2025. La quota complessiva delleraggiunge quindi il, ben lontana dalla media degli altri Paesi europei, suddiviso in parti quasi uguali fra BEV (6,2%) e PHEV (6,5%).Dati checommenta con un certo rammarico, parlando di. Commentando il Pacchetto auto europeo, l'associazione sottolinea che, incentivando "una fiscalità delle auto aziendali allineata alle best practice europee". Secondo le analisi condotte dall’Associazione, attraverso limitati aggiustamenti ai parametri fiscali relativi alla deducibilità delle auto aziendali, sarebbe infatti(al netto dell’extragettito) per incentivare oltrenella fascia 0-60 g/km. La Delega Fiscale, recentemente prorogata al 31 dicembre 2026, rappresenta un’occasione imperdibile per intervenire in tal senso.Per, presidente Federauto; "il risultato di quest'anno conferma l’inefficacia di una politica di incentivazione discontinua e confusa, ma soprattutto di un quadro normativo europeo che continua ad essere ideologizzato e che ha creato sconcerto sul mercato - soprattutto nella parte di privati e società - che ha mostrato di non gradire l'auto elettrica se non con il sostegno di un massiccio contributo pubblico, impossibile da sostenere sul lungo periodo".