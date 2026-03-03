Milano 2-mar
46.280 -1,97%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 2-mar
10.780 -1,20%
Francoforte 2-mar
24.638 -2,56%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 26.059,85 punti

Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 26.059,85 in apertura.
