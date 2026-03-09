Milano 6-mar
44.152 0,00%
Nasdaq 6-mar
24.643 -1,51%
Dow Jones 6-mar
47.502 -0,95%
Londra 6-mar
10.285 -1,24%
Francoforte 6-mar
23.591 0,00%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 25.757,29 punti

In breve, Finanza
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 25.757,29 in apertura.
