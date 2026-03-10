Milano 9-mar
44.025 -0,29%
Nasdaq 9-mar
24.967 +1,32%
Dow Jones 9-mar
47.741 +0,50%
Londra 9-mar
10.250 -0,34%
Francoforte 9-mar
23.409 0,00%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 25.408,46 punti

Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 25.408,46 in apertura.
