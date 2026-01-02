Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 31-dic
9.931 0,00%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,12%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 45.000,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,12%)
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato +0,12%, a quota 45.000,27 in apertura.
Condividi
```