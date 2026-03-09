Pesante sul mercato di Francoforte United Internet

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per United Internet
, che esibisce una perdita secca del 3,92% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX
, su base settimanale, si nota che United Internet
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -3,71%, rispetto a -9,53% del MDAX
).
L'esame di breve periodo di United Internet
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 27,25 Euro e primo supporto individuato a 26,79. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)