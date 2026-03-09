Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:59
24.630 -0,05%
Dow Jones 19:59
47.120 -0,80%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Pesante sul mercato di Francoforte United Internet

Migliori e peggiori
Pesante sul mercato di Francoforte United Internet
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per United Internet, che esibisce una perdita secca del 3,92% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che United Internet mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -3,71%, rispetto a -9,53% del MDAX).


L'esame di breve periodo di United Internet classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 27,25 Euro e primo supporto individuato a 26,79. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```