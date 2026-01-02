Investar Holding finalizza l'acquisto di Wichita Falls Bancshares

Investar Holding Corporation

(Teleborsa) -, la holding di Investar Bank, National Association (la "Banca"), ha, la holding di First National Bank ("FNB"). Accordo e piano di fusione relativi all'acquisizione erano stati annunciati lo scorso luglio.L'acquisizione è entrata in vigore ieri 1° gennaio. Tutte le azioni ordinarie di Wichita Falls emesse e in circolazione sono state convertite in un corrispettivo di fusione complessivo composto da 7,2 milioni di dollari in contanti e 3.955.334 azioni ordinarie della Società, per un. Tale valore si basa sul prezzo di chiusura delle azioni della Società al 31 dicembre 2025, pari a 26,72 dollari per azione ordinaria.Inoltre,, due ex amministratori di Wichita Falls e FNB, sono stati nominati membri del Cda della Società e della Banca al termine dell'acquisizione., ha commentato: "Investar è entusiasta di espandere la propria presenza nei mercati di North Dallas e Wichita Falls attraverso l'acquisizione di First National Bank. Questa transazione rappresenta la continuazione della nostra strategia di espansione multistatale, che unisce due banche comunitarie con una lunga tradizione di servizio, una cultura aziendale allineata e un impegno comune per la crescita del valore per gli azionisti".Al 31 dicembre 2025,aveva 1,2 miliardi di dollari di attività totali, 1 miliardo di prestiti netti e 1 miliardo di depositi totali.