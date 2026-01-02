Lavoro, in Manovra 2026 incentivi per occupazione di giovani, donne e ZES

(Teleborsa) - Ilha precisato che nella Legge di bilancio 2026 sono previste misure volte a incrementare l’stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per lee sostenere lo sviluppo occupazionale della(ZES)Considerata la vigenza delle agevolazioni previste dal Decreto Coesione per le assunzioni fino al 31 dicembre 2025, si legge in una nota di Via Veneto, "il Ministero e l’INPS completeranno il monitoraggio necessario a disporre di un dato consolidato sull’utilizzo delle risorse. Un dato indispensabile per determinare con precisione i residui, che nel rispetto delle regole europee applicabili potranno concorrere a completare la dotazione delle misure previste dai commi 153-155 della Manovra 2026".Gli uffici competenti, ha aggiunto il Ministero, "sono già impegnati nelle attività necessarie all’attuazione delle misure. Per assicurare la piena operatività degli interventi e la coerenza con i vincoli finanziari e regolatori applicabili sarà predisposto un emendamento nell’ambito della conversione del Decreto Milleproroghe".