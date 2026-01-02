Lavoro, in Manovra 2026 incentivi per occupazione di giovani, donne e ZES

(Teleborsa) - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ha precisato che nella Legge di bilancio 2026 sono previste misure volte a incrementare l’occupazione giovanile
stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate
e sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale
(ZES) unica
.
Considerata la vigenza delle agevolazioni previste dal Decreto Coesione per le assunzioni fino al 31 dicembre 2025, si legge in una nota di Via Veneto, "il Ministero e l’INPS completeranno il monitoraggio necessario a disporre di un dato consolidato sull’utilizzo delle risorse. Un dato indispensabile per determinare con precisione i residui, che nel rispetto delle regole europee applicabili potranno concorrere a completare la dotazione delle misure previste dai commi 153-155 della Manovra 2026".
Gli uffici competenti, ha aggiunto il Ministero, "sono già impegnati nelle attività necessarie all’attuazione delle misure. Per assicurare la piena operatività degli interventi e la coerenza con i vincoli finanziari e regolatori applicabili sarà predisposto un emendamento nell’ambito della conversione del Decreto Milleproroghe".