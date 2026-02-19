Consulenti del Lavoro: focus su occupazione e sicurezza

(Teleborsa) - "Siamo pronti a dare vita a un confronto vero sui temi di occupazione e sicurezza che non sono soltanto professionali ma profondamente sociali. Vogliamo farlo insieme ai maggiori attori del settore e alle massime istituzioni, in un dialogo capace di produrre consapevolezza, responsabilità e visione per il futuro del lavoro e del nostro territorio". Con queste paroleha presentato lain programma il prossimo 23 febbraio, dalle ore 15, al Teatro Mercadante.L'iniziativa, promossa dall'Ordine partenopeo, è dedicata alla memoria dello storicoe rappresenta oggi uno dei principali momenti di incontro tra la professione, il mondo istituzionale e le parti sociali. Un appuntamento che negli anni ha consolidato il proprio ruolo di spazio di confronto sui temi strategici del lavoro, dello sviluppo economico e della coesione territoriale."Al centro del dibattito – ha aggiunto– saranno questioni di strettissima attualità: dalla sicurezza nei luoghi di lavoro al rapporto tra crescita economica e occupazione, in un contesto che richiede sempre più competenze, responsabilità condivise e visione di lungo periodo. A supportare il confronto contribuiranno i risultati di due report statistici elaborati dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, dedicati rispettivamente all'andamento dell'occupazione in Campania e al fenomeno infortunistico. Analisi tecniche che offriranno una base concreta per orientare riflessioni e proposte operative".È prevista la presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni e della nuova governance regionale, tra cui ile l'insieme a esponenti del panorama politico, amministrativo e professionale. Una partecipazione ampia che conferma il valore dell'iniziativa come luogo di dialogo trasversale tra istituzioni, imprese e professioni.Nel corso del pomeriggio si svolgerà anche lanel solco dell'attenzione che Edmondo Duraccio ha sempre dedicato alle nuove generazioni e al futuro della Categoria. Un momento simbolico ma anche strategico, volto a valorizzare merito, impegno e prospettive di crescita della professione.Le conclusioni saranno affidate al, a suggellare una giornata che si propone non solo come celebrazione della memoria, ma come occasione concreta di analisi e proposta sulle sfide che attendono il mondo del lavoro.