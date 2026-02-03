Lavoro e genere: il 70% delle dimissioni dopo un figlio riguarda le madri

(Teleborsa) -: più esposte a interruzioni, riduzioni di orario e rallentamenti professionali nei passaggi chiave della vita lavorativa. "", quanto emerge dal, a cura diIn Italia,, quasi doppio rispetto alla media europea,(contro il 6,2% degli uomini), eSecondo il report, il problema della parità nel lavoro non è far entrare le donne nel mercato del lavoro, maNel 2024 il tasso di occupazione femminile ha continuato ad aumentare e, nel secondo trimestre dell’anno, ha segnato un incremento di 0,9 punti percentuali su base annua (ISTAT–CNEL, 2025). La dinamica positiva è risultata particolarmente evidente tra le donne nelle fasce d’età più mature:con un incremento nell’ordine dei 20 punti tra le over 50, mentre i progressi nelle fasce più giovani sono rimasti molto più contenuti.Questo miglioramento, tuttavia, non ha colmato il ritardo strutturale del Paese. Nel 2024 il tasso di occupazione complessivo della popolazione 20–64 anni in Italia si è attestato al 67,1%, a fronte di una media europea del 75,8%. Nello stesso anno, il divario di genere nell’occupazione in Italia è risultato quasi doppio rispetto alla media UE (19,4% contro 10,0%), collocando il Paese tra quelli con il gap più elevato dell’Unione (Eurostat, 2025). All’interno del Paese persistono inoltre forti fratture territoriali:, con una distanza superiore ai 25 punti percentuali tra Nord e Sud. A incidere su questo quadro contribuisce anche la debolezza strutturale della partecipazione femminile. In Italia: circa una donna su tre tra i 15 e i 64 anni non è occupata né in cerca di lavoro.La perdita di partecipazione femminile al lavoro si concentra soprattutto nei passaggi legati alla genitorialità.. Nel triennio 2022–2024 oltre 180.000 genitori hanno lasciato il lavoro dopo la nascita di un figlio, circa il 70% donne, con una media di oltre 60.000 uscite femminili l’anno. A conferma di questo squilibrio,(ISTAT, 2025).Anche quando non si traduce in un’uscita dal mercato del lavoro, la pressione sulla continuità occupazionale emerge nella qualità dell’impiego. Nel 2024 il 29,3% delle donne occupate tra i 25 e i 64 anni lavorava part-time, contro il 6,2% degli uomini (ISTAT, 2025); all’interno di questa quota, il(ISTAT–INPS, 2025). In questo quadro si inseriscono anche le nuove forme di lavoro: piattaforme digitali, lavoro on demand, creazione di contenuti online e servizi alla persona intermediati da app, che offrono flessibilità e accesso al lavoro, ma spesso a fronte di minori tutele, redditi discontinui e ridotta protezione sociale. "", afferma Valerio Mancini.A incidere sulla tenuta delle carriere femminili contribuisce in modo significativo anche il clima di lavoro. Il dato più netto e recente riguarda le molestie sessuali sul lavoro:. Le persone coinvolte sono circa 2,3 milioni, di cui oltre l’81% donne (ISTAT, luglio 2024)., con conseguenze rilevanti sulla salute mentale fino a dimissioni, licenziamenti o abbandono di percorsi di carriera. In questa prospettiva, il clima di lavoro rappresenta un vero e proprio consumo di capitale umano: non solo sofferenza individuale, ma anche aumento di assenteismo e turnover, rinuncia a ruoli esposti (front office, trasferte, networking), cambi di settore e, nei casi più gravi, uscita definitiva dal mercato del lavoro.Negli ultimi anni sono stati introdotti interventi mirati a sostenere la partecipazione femminile al lavoro, in particolare attraverso il rafforzamento dei servizi educativi per la prima infanzia e misure di incentivo alla permanenza occupazionale. La copertura nazionale dei nidi ha raggiunto, segnando un miglioramento rispetto al passato ma restando al di sotto dei target europei (33% come soglia minima e 45% al 2030). La crescita dell’offerta resta fortemente disomogenea:A questi divari si affianca una forte differenza nella spesa pubblica per bambino 0–2 anni, che varia da 428 euro annui in Calabria a oltre 4.200 euro in Valle d’Aosta, incidendo su accessibilità, liste d’attesa e compatibilità con gli orari di lavoro.Sul versante occupazionale, negli ultimi anni sono stati introdotti incentivi contributivi per le lavoratrici madri dipendenti, in particolare sotto forma di esonero dei contributi previdenziali per le madri con due o più figli, con l’obiettivo di sostenere il reddito e favorire la permanenza nel mercato del lavoro. Queste misure hanno un impatto positivo sul costo del lavoro, ma. Di conseguenza, l’effetto complessivo degli incentivi resta limitato e non sufficiente a compensare le fragilità strutturali che continuano a interrompere o rallentare le carriere femminili nel tempo.Negli ultimi anni la presenza femminile nei luoghi formali della governance è aumentata in modo significativo. Nel 2024 le donne hanno raggiunto il 43% delle posizioni nei consigli di amministrazione delle società quotate (CONSOB, 2025).(CONSOB, 2025).Tuttavia, questi progressi non si traducono in un accesso equivalente alle posizioni più decisionali. Secondo l’analisi del, le donne risultano amministratrici delegate solo nel 2,2% dei casi e presidenti nel 3,5% (giugno 2025). Anche sul fronte manageriale,La pipeline di carriera continua quindi ad assottigliarsi man mano che si sale nella gerarchia.Nel complesso, il report mostra che la parità di genere nel lavoro in Italia non si gioca sull’accesso, ma sulla capacità del sistema di sostenere le carriere femminili nel tempo. Ie richiedono interventi mirati e coordinati, più che nuove misure isolate.EmergonoLa prima riguarda la, a partire dalla maternità e dalla gestione dei carichi di cura, attraverso servizi adeguati e una maggiore condivisione delle responsabilità familiari. La seconda è la: ridurre il ricorso al part-time involontario, rafforzare le tutele nelle nuove forme di lavoro e contrastare discriminazioni e clima organizzativo ostile che spingono molte donne a ridimensionare o interrompere i percorsi professionali. La terza priorità è. I progressi nella rappresentanza formale mostrano che le politiche vincolanti funzionano, ma devono essere accompagnate da percorsi di carriera continui e sostenibili. In questa prospettiva, "solo un’azione integrata su maternità, qualità del lavoro e governance può trasformare la crescita dell’occupazione femminile in una parità reale e duratura", conclude Mancini.