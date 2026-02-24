Milleproroghe, via libera della Camera con 154 sì

(Teleborsa) - È arrivato ieri sera ilcon 154 sì, 64 no e 4 astenuti. Il testo, arricchito delle novità introdotte durante l'iter di conversione in commissione, prevede, tra l'altro, la proroga dello scudo penale per i medici, lo stop agli aumenti delle multe stradali e il prolungamento dei bonus per le assunzioni. Per l'ok definitivo servirà ora un passaggio blindato al Senato.che tornano alla carica attraverso gli ordini del giorno: 130 quelli presentati in Aula da maggioranza e opposizione.chiede di sospendere la tassa sui piccoli pacchi extra Ue e ottiene il parere favorevole del governo. Bocciato inveceper prorogare al 2028 il credito d'imposta sulla carta per le imprese editrici, oltre a quello delper Opzione donna. Parere favorevole anche al rinvio al 2027 dell'aumento della tassazione sulle criptoattività chiesto dalla Lega. È rimasta fuori dal provvedimento invece la riapertura della rottamazione quater voluta dalla Lega, che ha già promesso di riproporla in un altro veicolo.Durerà un altro anno la protezione che prevede che siano puniti solo i casi di colpa grave per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose in situazioni di grave carenza di personale sanitario.Prorogata fino al 31 dicembre 2026 l'operatività del fondo per le piccole e medie imprese. - LEP. Ci saranno 12 mesi in più per l'attività istruttoria sulla determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni.Sospeso per tutto il 2026 l'aggiornamento biennale delle multe stradali.Fino al 30 aprile 2026 le assemblee per l'approvazione del bilancio potranno svolgersi da remoto.Più tempo per adeguarsi all'obbligo di stipulare polizze per chi assume incarichi che comportano la gestione di risorse pubbliche: scatterà dal 2027.Prorogata per un altro anno la permanenza in servizio volontaria fino a 72 anni dei dirigenti medici e sanitari, esclusi i professori universitari.I bonus per l'assunzione di under35 e nelle Zes sono prorogati fino al 30 aprile, ma ridotti al 70% (100% solo con un incremento occupazionale netto). Non cambia il bonus donne, prorogato fino al 31 dicembre 2026.Estesa all'anno scolastico 2026/27 la mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici.Salgono da 36 a 48 mesi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori privati per i permessi di costruire rilasciati fino al 31 dicembre 2025.Confermata per il 2026 per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.Arrivano 2 milioni per le radio private per la conversione digitale degli archivi multimediali.Prorogato al 2026 il contratto tra il ministero e la società editrice Centro di produzione. Arrivano 4 milioni nel 2026 (dimezzati rispetto agli 8 chiesti dai gruppi parlamentari) per la trasmissione delle sedute parlamentari.Arrivano 54 milioni in due anni per misure assistenziali per gli ucraini accolti nel nostro paese.Prorogato al 2027 il compenso del commissario, la cui operatività diventa prorogabile o rinnovabile per più di una volta e fino a 48 mesi.Slitta al 31 maggio 2029 il termine per iscrivere nei registri anagrafici i figli minorenni nati all'estero di cittadini italiani per nascita.Prorogato al 31 dicembre 2031 il rimborso a Poste italiane per la spedizione di prodotti editoriali.Estesa fino al 31 dicembre 2027 la moratoria sull'utilizzo dei sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico.L'Agenzia avrà tempo fino al 31 dicembre 2028 per usare le risorse per assumere 32 dirigenti.