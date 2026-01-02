Londra: scambi in positivo per Glencore

azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi

FTSE 100

Glencore

Glencore

(Teleborsa) - Seduta positiva per l', che avanza bene dell'1,99%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,173 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 4,112. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 4,235.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)