Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 20:27
25.215 -0,14%
Dow Jones 20:27
48.323 +0,54%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

New York: movimento negativo per Microsoft

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso informatico americano, in flessione del 2,59% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Microsoft è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 466,5 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 480,2. Il peggioramento della società informatica di Redmond è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 461,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
