New York: peggiora Gartner

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l', che esibisce una perdita secca del 5,14% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 248 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 234,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 230,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)