Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 20:27
25.215 -0,14%
Dow Jones 20:27
48.323 +0,54%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

New York: peggiora Gartner

Migliori e peggiori
New York: peggiora Gartner
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che esibisce una perdita secca del 5,14% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Gartner è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 248 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 234,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 230,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```