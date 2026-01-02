New York: peggiora Gartner

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT
, che esibisce una perdita secca del 5,14% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Gartner
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 248 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 234,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 230,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)