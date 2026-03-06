Milano 17:35
44.152 -1,02%
Nasdaq 21:26
24.637 -1,53%
Dow Jones 21:26
47.445 -1,06%
Londra 17:35
10.285 -1,24%
Francoforte 17:35
23.591 -0,94%

Si muove in ribasso Lam Research a New York

Ribasso per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che tratta in perdita del 3,86% sui valori precedenti.
