Piazza Affari: andamento rialzista per Saipem

società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture

Saipem

FTSE MIB

società ingegneristica italiana

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Il quadro tecnico di breve periodo dellamostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 2,483 Euro. Rischio di discesa fino a 2,454 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 2,512.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)