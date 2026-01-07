Milano
13:37
45.612
-0,31%
Nasdaq
6-gen
25.640
0,00%
Dow Jones
6-gen
49.462
+0,99%
Londra
13:37
10.055
-0,67%
Francoforte
13:37
25.023
+0,52%
Mercoledì 7 Gennaio 2026, ore 13.53
Piazza Affari: performance negativa per Saipem
Migliori e peggiori
,
In breve
07 gennaio 2026 - 09.35
Si muove verso il basso la
società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture
, con una flessione del 2,33%.
Titoli e Indici
Saipem
-2,94%
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto