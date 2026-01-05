Piazza Affari: andamento rialzista per Saipem

società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture

FTSE MIB

Saipem

società ingegneristica italiana

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 3,12%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,601 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,555. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,647.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)