Piazza Affari: andamento rialzista per Saipem

(Teleborsa) - Scambia in profit la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture
, che lievita del 3,12%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Saipem
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve della società ingegneristica italiana
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,601 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,555. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,647.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)