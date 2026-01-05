Milano 15:08
Piazza Affari: andamento rialzista per Saipem
(Teleborsa) - Scambia in profit la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che lievita del 3,12%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Saipem rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve della società ingegneristica italiana rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,601 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,555. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,647.

