Milano 14:55
46.024 +0,39%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:55
10.111 +1,07%
Francoforte 14:55
24.947 +0,31%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Saipem

Migliori e peggiori, In breve
Avanza la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%.
