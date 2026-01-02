Milano 11:44
Retelit completa la fusione con MavianMax e cresce nelle tecnologie radio a banda larga

(Teleborsa) - Retelit, azienda leader in Italia nel settore Telco & ICT e interamente focalizzata sul mercato B2B, ha annunciato la fusione per incorporazione di MavianMax, con efficacia dal 1° gennaio. L'operazione rappresenta la tappa finale del processo di integrazione dell'operatore nazionale altamente specializzato in tecnologie radio FWA (Fixed Wireless Access) a bassissima latenza.

L'integrazione di MavianMax consente infatti a Retelit di estendere la propria rete con oltre 500 punti di accesso e una copertura del 98% dei siti industriali, per offrire soluzioni FWA ad alta capacità che assicurano una trasmissione delle informazioni rapidissima, anche in aree geografiche critiche dove la fibra non arriva o non assicura prestazioni sufficienti.

Le soluzioni FWA a bassissima latenza trovano applicazione in ambiti come la telemedicina per il monitoraggio remoto di pazienti ed esami clinici, le transazioni finanziarie, il controllo in tempo reale dei droni e lo streaming live di eventi sportivi o spettacoli di intrattenimento. Con questa operazione, Retelit consolida ulteriormente il proprio posizionamento sul mercato come partner tecnologico di riferimento per imprese, pubbliche amministrazioni, telco & OTT.

"Solo nel corso dell'ultimo anno, grazie al sostegno del nostro azionista Asterion, abbiamo rafforzato il nostro posizionamento di leader nel mercato Telco & ICT B2B, attraverso operazioni strategiche come l'acquisizione delle operation italiane di BT Italia che hanno dato vita a Retelit-X, e con l'investimento di oltre 370 milioni di euro per potenziare la nostra rete e i nostri data center: un impegno che conferma la volontà di Retelit di continuare a offrire servizi sempre più integrati, affidabili e orientati all'innovazione", ha dichiarato Jorge Álvarez, CEO di Retelit.


