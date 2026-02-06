Retelit nomina Guido Bertinetti nuovo COO: focus su crescita, efficienza e innovazione

(Teleborsa) -, leader in Italia nel settore Telco & ICT focalizzato sul B2B, annuncia oggi la nomina di Guido Bertinetti aIl manager guiderà l’area Technology, Operations & Information Systems, con un forte focus sull’ottimizzazione dei processi e sul potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di Retelit. L’obiettivo, spiega una nota, è continuare ad accrescere la soddisfazione dei clienti per offrire una customer experience tra le migliori del mercato.nel 2025 e ha svolto un ruolo centrale nel guidare l’integrazione di MavianMax e di Retelit-X. Alle spalle ha una carriera trentennale iniziata in Telecom Italia, dove ha contribuito al lancio del terzo operatore mobile in Spagna poi integrato in France Telecom, e proseguita in Ericsson, dove ha guidato le operazioni nella penisola iberica e nel Regno Unito per oltre un decennio. Ha inoltre ricoperto ruoli di vertice in aziende multinazionali come TIM, Orange e Open Fiber dove è diventato Chief Network and Operations.La sua nomina arriva in unche, dopo anni di trasformazione sostenuta da acquisizioni mirate, apre oggi un nuovo capitolo focalizzato su crescita e consolidamento, valorizzando competenze e asset, ulteriormente potenziati dall’ingresso di Retelit-X, attraverso l’adozione di un modello operativo più integrato, efficiente e votato all’innovazione per rafforzare il proprio posizionamento competitivo."La nomina di Guido a Chief Operating Officer rappresenta unadi alto profilo per accompagnare l’azienda in questa nuova fase di crescita e consolidamento come operatore Telco & ICT leader di mercato. La sua conoscenza di Retelit e la sua esperienza pregressa nel settore in ruoli analoghi saranno determinanti per tradurre la crescita degli ultimi anni in un modello sempre più integrato, efficiente e orientato alla soddisfazione del cliente", ha dichiarato"Sono orgoglioso di assumere questa responsabilità in una fase così significativa per Retelit., ampliando e potenziando le nostre infrastrutture di rete e data center per abilitare l’adozione diffusa di AI e delle più avanzate tecnologie digitali.supportando una crescita sostenibile e generando valore concreto e tangibile per clienti e mercato", ha commentato, COO di Retelit.