Retelit nomina Guido Bertinetti nuovo COO: focus su crescita, efficienza e innovazione

(Teleborsa) - Retelit
, leader in Italia nel settore Telco & ICT focalizzato sul B2B, annuncia oggi la nomina di Guido Bertinetti a Chief Operating Officer
.
Il manager guiderà l’area Technology, Operations & Information Systems, con un forte focus sull’ottimizzazione dei processi e sul potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di Retelit. L’obiettivo, spiega una nota, è continuare ad accrescere la soddisfazione dei clienti per offrire una customer experience tra le migliori del mercato.Guido Bertinetti è entrato in Retelit come Chief Integration Officer
nel 2025 e ha svolto un ruolo centrale nel guidare l’integrazione di MavianMax e di Retelit-X. Alle spalle ha una carriera trentennale iniziata in Telecom Italia, dove ha contribuito al lancio del terzo operatore mobile in Spagna poi integrato in France Telecom, e proseguita in Ericsson, dove ha guidato le operazioni nella penisola iberica e nel Regno Unito per oltre un decennio. Ha inoltre ricoperto ruoli di vertice in aziende multinazionali come TIM, Orange e Open Fiber dove è diventato Chief Network and Operations.
La sua nomina arriva in un momento decisivo per il Gruppo
che, dopo anni di trasformazione sostenuta da acquisizioni mirate, apre oggi un nuovo capitolo focalizzato su crescita e consolidamento, valorizzando competenze e asset, ulteriormente potenziati dall’ingresso di Retelit-X, attraverso l’adozione di un modello operativo più integrato, efficiente e votato all’innovazione per rafforzare il proprio posizionamento competitivo.
"La nomina di Guido a Chief Operating Officer rappresenta una scelta di continuità e di valorizzazione delle competenze interne
di alto profilo per accompagnare l’azienda in questa nuova fase di crescita e consolidamento come operatore Telco & ICT leader di mercato. La sua conoscenza di Retelit e la sua esperienza pregressa nel settore in ruoli analoghi saranno determinanti per tradurre la crescita degli ultimi anni in un modello sempre più integrato, efficiente e orientato alla soddisfazione del cliente", ha dichiarato Jorge Álvarez, CEO di Retelit
.
"Sono orgoglioso di assumere questa responsabilità in una fase così significativa per Retelit. La nostra priorità è portare a piena operatività gli investimenti già annunciati
, ampliando e potenziando le nostre infrastrutture di rete e data center per abilitare l’adozione diffusa di AI e delle più avanzate tecnologie digitali. Continueremo a lavorare su eccellenza operativa e innovazione,
supportando una crescita sostenibile e generando valore concreto e tangibile per clienti e mercato", ha commentato Guido Bertinetti
, COO di Retelit.