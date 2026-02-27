Open Fiber porta la banda ultralarga in 100 comuni siciliani con il Piano Italia a 1 Giga

(Teleborsa) - Sono in fase di conclusione nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani i lavori diprevisti dal "" per la connettività ultraveloce. A oggi l’infrastruttura a, con la copertura complessiva di oltre. L’intervento diI principali operatori partner di Open Fiber, insieme agli Internet Service Provider locali, stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce realizzata grazie al Piano Italia a 1 Giga:, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad altissima velocità. Per eventuali segnalazioni, è possibile rivolgersi sempre a Open Fiber attraverso la pagina web.La(Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione oltre 1 Gigabit al secondo. Una quota residua di civici è invece raggiunta dalla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) soluzione complementare alla fibra ottica che attraverso il segnale radio permette di raggiungere le zone più impervie e di difficile accesso."La nuova rete a banda ultralarga – afferma Emanuela Vulpetti, referente Affari istituzionali territoriali di Open Fiber in Sicilia – è ormai una, già disponibile per migliaia e migliaia di unità immobiliari. Di fronte a, va però registrato ancora un basso tasso d’adesione purtroppo in linea col trend nazionale. La priorità è dunque quella di aumentare l’utilizzo di questa nuova infrastruttura: farsignifica permettere a famiglie, imprese e professionisti di sfruttare una tecnologia più avanzata, stabile e sostenibile rispetto alle reti tradizionali in rame. Un passaggio strategico per sostenere innovazione, sostenibilità e sicurezza".Open Fiber è il principale operatore italiano di. Essendo un operatore wholesale only non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, maa disposizione di tutti gli operatori interessati a parità di condizioni.