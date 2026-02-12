Italo lancia Starlink: Wi-Fi ultraveloce su tutta la flotta dal 2026

(Teleborsa) -introdurrà la, diventando laStarlink è lache utilizza l'orbita terrestre bassa per fornire una connessione a banda larga in grado di supportare streaming, giochi online, videochiamate e altro ancora., ad alta velocità e a bassa latenza,ai passeggeri e all'equipaggio che viaggiano in treno. La questione dellaè stata per anni un tema caldo in una società sempre più connessa: i viaggiatori sui treni ad alta velocità continuano a lavorare a bordo, a collegarsi a riunioni online o a utilizzare il tempo di viaggio per navigare sul web e guardare film e serie TV. Italo ha voluto fornire una soluzione affidabile a milioni di viaggiatori, che potranno finalmente navigare in modo stabile e veloce, garantendo una rete capillare e reattiva.Dopo quasi un anno di(megabit al secondo) e una bassa latenza di 25 ms (millisecondi). Tra i passeggeri che hanno utilizzato Starlink (sul treno su cui si stavano effettuando i test),: su una scala di valutazione da 0 a 5, il 32,5% ha assegnato un punteggio di 4 e oltre il 51% ha assegnato un punteggio di 5, il punteggio massimo. Circa l'80% dei passeggeri ha anche valutato la propria esperienza di navigazione durante l'utilizzo di Starlink migliore rispetto al passato. Italo introdurrà Starlink sulla propria flotta a partire dalla metà del 2026, per concludere l'implementazione nel 2027.Starlink, con streaming senza interruzioni, giochi e molto altro ancora. Questo accordo rappresentavolto ad ampliare i servizi multimediali a bordo di Italo. Nel corso del 2026, le opzioni di intrattenimento a disposizione dei viaggiatori si amplieranno, consentendo loro di usufruire in modo rapido e sicuro di un'ampia gamma di prodotti e servizi innovativi grazie alla nuova connessione.