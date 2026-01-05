Aktis Oncology, presenta IPO al Nasdaq con forchetta di prezzo 16-18 dollari

(Teleborsa) - Aktis Oncology
, azienda biotecnologica in fase clinica focalizzata sull'utilizzo dei cosiddetti radiofarmaci per i trattamenti, punta a raccogliere fino a 212 milioni di dollari in un'offerta pubblica iniziale al Nasdaq
.
L'azienda prevede di vendere 11,8 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 16 e 18 dollari ciascuna
, secondo quanto riportato nella documentazione presentata lunedì alla Securities and Exchange Commission statunitense.
Considerato il valore massimo della forchetta di prezzo, l'azienda con sede a Boston potrebbe avere un valore di mercato di circa 840 milioni di dollari, in base alle azioni in circolazione risultati dalla documentazione.(Foto: Scott Graham su Unsplash)