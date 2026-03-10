SpaceX, rumors: chiede inclusione anticipata nel Nasdaq 100 come condizione per IPO

(Teleborsa) -, il produttore di razzi e satelliti di Elon Musk, èper quella che potrebbe essere la più grande offerta pubblica iniziale (IPO) di sempre. Lo scrive Reuters, citando fonti vicine alle intenzioni dell'azienda e spiegando che SpaceX, rendendola una condizione necessaria per una potenziale quotazione. Il New York Stock Exchange (NYSE) rimane comunque in lizza per ospitare SpaceXLa modifica proposta, che non è definitiva e potrebbe richiedere diversi mesi per entrare in vigore, ècome SpaceX, Anthropic e OpenAI, tra le altre, a quotarsi in borsa, scrive Reuters. In base alla regola "Fast Entry" proposta dal Nasdaq, una società di nuova quotazione potrebbe essere ammessa all'inclusione accelerata in poco meno di un mese se la sua capitalizzazione di mercato si colloca tra le prime 40 attualmente presenti nell'indice. SpaceX punta a una valutazione di circa 1,75 trilioni di dollari per l'IPO, il che la renderebbe la sesta azienda per valore di mercato negli Stati Uniti.Attualmente, le società appena quotatea entrare nei principali indici come l'S&P 500 o il Nasdaq 100, dovendo prima dimostrare agli investitori di essere sufficientemente stabili da gestire il volume di ordini di acquisto da parte degli investitori istituzionali.