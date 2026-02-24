MiniMed (Medtronic) punta a una valutazione di 7,9 miliardi di dollari nell'IPO sul Nasdaq

Medtronic

(Teleborsa) -, società controllata dal colosso statunitense delle tecnologie biomediche, ha annunicato un', in cui intende offrire 28.000.000 azioni ordinarie. Viene stimato un prezzo di offerta pubblica iniziale per azione compreso tra 25,00 e 28,00 dollari, per una raccolta massima da 784 milioni di dollari e una capitalizzazione massima da 7,9 miliardi di dollari. Le azioni saranno quotate sulcon il simbolo "MMED".Al termine di questa offerta,del potere di voto delle azioni ordinarie (o l'88,70% se gli underwriter esercitano integralmente la loro opzione di acquisto di ulteriori azioni ordinarie per coprire le sovra-allocazioni).MiniMed è un'azienda globale di tecnologia medica su larga scala che sviluppa, produce e commercializza unaNei sei mesi conclusi il 24 ottobre 2025 e nell'anno fiscale 2025, ha generato rispettivamente 1,5 miliardi di dollari e 2,7 miliardi di dollari di, di cui l'83% e l'80% derivanti dalla vendita di CGM, altri materiali di consumo, software e servizi. La presenza globale è ineguagliabile rispetto ai principali concorrenti, con ricavi al di fuori degli Stati Uniti che rappresentano rispettivamente il 70% e il 67% del fatturato nei sei mesi conclusi il 24 ottobre 2025 e nell'anno fiscale 2025. Nei sei mesi conclusi il 24 ottobre 2025, ha registrato unadi 21 milioni di dollari e undi 128 milioni di dollari. Nell'anno fiscale 2025, ha registrato una perdita netta di 198 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 253 milioni di dollari. La perdita netta ha rappresentato l'1% e l'EBITDA rettificato il 9% del fatturato nei sei mesi conclusi il 24 ottobre 2025, e rispettivamente il 7% e il 9% del fatturato nell'anno fiscale 2025.