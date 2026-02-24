MiniMed (Medtronic) punta a una valutazione di 7,9 miliardi di dollari nell'IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) - MiniMed
, società controllata dal colosso statunitense delle tecnologie biomediche Medtronic
, ha annunicato un'offerta pubblica iniziale (IPO) a Wall Street
, in cui intende offrire 28.000.000 azioni ordinarie. Viene stimato un prezzo di offerta pubblica iniziale per azione compreso tra 25,00 e 28,00 dollari, per una raccolta massima da 784 milioni di dollari e una capitalizzazione massima da 7,9 miliardi di dollari. Le azioni saranno quotate sul Nasdaq
con il simbolo "MMED".
Al termine di questa offerta, Medtronic continuerà a detenere il 90,03%
del potere di voto delle azioni ordinarie (o l'88,70% se gli underwriter esercitano integralmente la loro opzione di acquisto di ulteriori azioni ordinarie per coprire le sovra-allocazioni).
MiniMed è un'azienda globale di tecnologia medica su larga scala che sviluppa, produce e commercializza una suite completa di soluzioni per la gestione del diabete
.
Nei sei mesi conclusi il 24 ottobre 2025 e nell'anno fiscale 2025, ha generato rispettivamente 1,5 miliardi di dollari e 2,7 miliardi di dollari di fatturato
, di cui l'83% e l'80% derivanti dalla vendita di CGM, altri materiali di consumo, software e servizi. La presenza globale è ineguagliabile rispetto ai principali concorrenti, con ricavi al di fuori degli Stati Uniti che rappresentano rispettivamente il 70% e il 67% del fatturato nei sei mesi conclusi il 24 ottobre 2025 e nell'anno fiscale 2025. Nei sei mesi conclusi il 24 ottobre 2025, ha registrato una perdita netta
di 21 milioni di dollari e un EBITDA rettificato
di 128 milioni di dollari. Nell'anno fiscale 2025, ha registrato una perdita netta di 198 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 253 milioni di dollari. La perdita netta ha rappresentato l'1% e l'EBITDA rettificato il 9% del fatturato nei sei mesi conclusi il 24 ottobre 2025, e rispettivamente il 7% e il 9% del fatturato nell'anno fiscale 2025.