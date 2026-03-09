Milano 6-mar
44.152 0,00%
Nasdaq 6-mar
24.643 -1,51%
Dow Jones 6-mar
47.502 -0,95%
Londra 6-mar
10.285 -1,24%
Francoforte 6-mar
23.591 0,00%

L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la seduta a 4.124,19 punti

Borsa: Senza forza Shanghai, in progresso dello 0,38%
Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa cinese, in rialzo dello 0,38%, dopo aver aperto a 4.124,19 punti.
