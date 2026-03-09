Milano
6-mar
44.152
0,00%
Nasdaq
6-mar
24.643
-1,51%
Dow Jones
6-mar
47.502
-0,95%
Londra
6-mar
10.285
-1,24%
Francoforte
6-mar
23.591
0,00%
Lunedì 9 Marzo 2026, ore 07.49
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza forza Shanghai, in progresso dello 0,38%
Borsa: Senza forza Shanghai, in progresso dello 0,38%
L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la seduta a 4.124,19 punti
In breve
,
Finanza
09 marzo 2026 - 02.38
Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa cinese, in rialzo dello 0,38%, dopo aver aperto a 4.124,19 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,47%
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,65%
Borsa: Scambi in positivo per Shanghai, in progresso dello 0,84% alle 04:48
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,87%
Argomenti trattati
Borsa
(1411)
Altre notizie
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Shanghai, in progresso dello 0,25% alle 04:48
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Shanghai, in progresso dello 0,22% alle 04:48
Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,39%
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+0,71%)
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+0,87%)
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,37%
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto