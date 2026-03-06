Milano 9:01
44.864 +0,57%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 9:01
10.461 +0,45%
Francoforte 5-mar
23.816 0,00%

Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,53%

Il DAX avvia la seduta a 23.942,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,53%
Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa di Francoforte, in rialzo dello 0,53%, dopo aver aperto a 23.942,89 punti.
