Clabo, parere favorevole alla proroga della CNC per ulteriori 180 giorni

Clabo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, ha comunicato che, nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi, l'esperto indipendente nominato, Alessandro Baioni, ha espresso. Il parere, rilasciato in data 5 dicembre 2025, evidenzia che nel corso del mandato le trattative con il ceto creditorio sono state condotte secondo correttezza e buona fede e che le interlocuzioni con i principali stakeholder - inclusi creditori finanziari, fornitori commerciali ed enti istituzionali - risultano in stato avanzato.In particolare, l'esperto rileva: il, rappresentativa di circa l'85% dell'esposizione complessiva; l'attivazione di linee di credito a breve termine a supporto del capitale circolante; la presenza di manifestazioni di disponibilità, approvate in via preliminare, per l'erogazione di nuova finanza a medio-lungo termine; la definizione delle attività propedeutiche alla transazione fiscale con l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, nonché la finalizzazione del termsheet per la nuova finanza da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.Secondo l'esperto, la prosecuzione delle trattative per il periodo richiesto appare funzionale alla finalizzazione degli accordi negoziali in corso e alla successiva formalizzazione degli strumenti di regolazione della crisi individuati dalla società, presentando un