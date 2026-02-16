Allcore, adesioni al 97,1% per la proroga del prestito obbligazionario

Allcore

(Teleborsa) -, società di consulenza aziendale AI-driven quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato i risultati definitivi relativi alla prima richiesta didel". In seguito alla chiusura del termine di adesione fissato per il 15 febbraio 2026, l'emittente ha confermato che la quasi totalità degli investitori ha accettato il posticipo della scadenza.Nello specifico, hanno aderito alla prorogaper un totale di 67 obbligazioni dal valore nominale di. Tale adesione rappresenta il 97,1% dell’ammontare complessivamente sottoscritto. Per questi titoli, il rimborso del valore nominale è stato ufficialmente posticipato al 12 novembre 2027.Al contrario, un solo obbligazionista, titolare di 2 obbligazioni (pari al 2,9% dell'ammontare totale), ha espresso la volontà di. La procedura di posticipo era stata inizialmente comunicata lo scorso 13 gennaio 2026 in conformità con quanto previsto dal regolamento del prestito.