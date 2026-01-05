DeepSeek, Antitrust accetta impegni e chiude indagine su allucinazioni dell'AI

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () ha ccontro la società cinese di intelligenza artificiale DeepSeek, ritenendo che gli impegni presentati dalla società siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza delle pratiche commerciali oggetto di istruttoria. È quanto si legge nel Bollettino dell'Antitrust, dove sono resi obbligatori gli impegni proposti dalla società.L'Antitrust contestava a DeepSeek l'insufficiente informativa all'utenza dei propri modelli di IA circa la possibilità che gli stessi incorrano in quelle che in gergo tecnico prendono il nome di "" (situazioni cioè in cui, a fronte di un dato input inserito da un utente, il modello di IA genera uno o più output contenenti informazioni inesatte, fuorvianti o inventate). Gli impegni proposti dalle società Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence e Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, che insieme detengono e gestiscono DeepSeek, consistono in un pacchetto di misure volto a migliorare l'informativa sul rischio di "allucinazioni".