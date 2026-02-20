Antitrust, Bernabei sanzionata per indicazioni ingannevoli prezzi e promozioni

(Teleborsa) -ha irrogato unacomplessiva diper pratica commerciale scorretta. Lo rendo noto l'Autorità, segnalando che "è stato accertato che le due società, tramite il sito www.bernabei.it e l’app Bernabei, diffondonosugli annunci didelle bevande alcoliche e non alcoliche pubblicizzate in promozione".In particolare, l'AGCM ha accertato che "vengonoper i quali i prezzi, indicati come, sono maggiori o uguali al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti, contrariamente a quanto previsto dalle norme a tutela dei consumatori per garantire una corretta informazione sui prodotti in offerta".L'autoriotà ha poi accertato "(presentati come 'barrat'” sul sito www.bernabei.it e sull’app Bernabei) mai applicati o applicati in maniera del tutto marginale, al di fuori dei periodi promozionali".