Antitrust, Bernabei sanzionata per indicazioni ingannevoli prezzi e promozioni

Antitrust, Bernabei sanzionata per indicazioni ingannevoli prezzi e promozioni
(Teleborsa) - L’Antitrust ha irrogato una sanzione complessiva di 400.000 euro a Bernabei e Bernabei Liquori per pratica commerciale scorretta. Lo rendo noto l'Autorità, segnalando che "è stato accertato che le due società, tramite il sito www.bernabei.it e l’app Bernabei, diffondono comunicazioni commerciali ingannevoli e omissive sugli annunci di riduzione di prezzo delle bevande alcoliche e non alcoliche pubblicizzate in promozione".

In particolare, l'AGCM ha accertato che "vengono promossi in modo scorretto numerosi prodotti 'in offerta' per i quali i prezzi, indicati come 'promozionali', sono maggiori o uguali al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti, contrariamente a quanto previsto dalle norme a tutela dei consumatori per garantire una corretta informazione sui prodotti in offerta".

L'autoriotà ha poi accertato "l’indicazione ingannevole e omissiva di prezzi 'pieni' e/o di 'listino' (presentati come 'barrat'” sul sito www.bernabei.it e sull’app Bernabei) mai applicati o applicati in maniera del tutto marginale, al di fuori dei periodi promozionali".

(Foto: CHUTTERSNAP su Unsplash)
