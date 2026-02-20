Antitrust, Bernabei sanzionata per indicazioni ingannevoli prezzi e promozioni

(Teleborsa) - L’Antitrust
ha irrogato una sanzione
complessiva di 400.000 euro a Bernabei e Bernabei Liquori
per pratica commerciale scorretta. Lo rendo noto l'Autorità, segnalando che "è stato accertato che le due società, tramite il sito www.bernabei.it e l’app Bernabei, diffondono comunicazioni commerciali ingannevoli e omissive
sugli annunci di riduzione di prezzo
delle bevande alcoliche e non alcoliche pubblicizzate in promozione".
In particolare, l'AGCM ha accertato che "vengono promossi in modo scorretto numerosi prodotti 'in offerta'
per i quali i prezzi, indicati come 'promozionali'
, sono maggiori o uguali al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti, contrariamente a quanto previsto dalle norme a tutela dei consumatori per garantire una corretta informazione sui prodotti in offerta".
L'autoriotà ha poi accertato "l’indicazione ingannevole e omissiva di prezzi 'pieni' e/o di 'listino'
(presentati come 'barrat'” sul sito www.bernabei.it e sull’app Bernabei) mai applicati o applicati in maniera del tutto marginale, al di fuori dei periodi promozionali".(Foto: CHUTTERSNAP su Unsplash)