Antitrust accetta impegni TIM e FIbercop dopo iter consultazioni su MSA

TIM

(Teleborsa) -proposti dae ha dunquerelativo al cd.sottoscritto dalle due società a seguito dello scorporo della rete avvenuto a luglio 2024. Gli impegni sono stati accolti dopo unche ha coinvolto a più riprese tutti gli stakeholder del settore - anche nell’ambito di un market test - e anche l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom),che garantisse il dispiegarsi dellanei mercati al dettaglio e all’ingrosso e che al contempofuturi da parte delle imprese presenti nei mercati.eta stata avviata dall'AGCM a 17 dicembre 2024 e riguardavadell’accordo relative aper i servizi di accesso alla rete; allada FiberCop sui prezzi di accesso alla sua rete e alle(IRU) relativi ai rilegamenti in fibra ottica dedicati ai clienti aziendali. In sede di avvio dell’istruttoria, l'Autorità aveva espresso preoccupazioni riguardo alsia nel mercato all’ingrosso sia in quello al dettaglio, a unnelle infrastrutture in fibra ottica (FTTH) e al passaggio della clientela di TIM dalla rete in rame a quella in fibra.In tale contesto,, sia nelle aree in cui già si riscontra una presenza significativa di reti per l’offerta dialternativi a quelli dell’incumbent, sia nella aree dove la concorrenza infrastrutturale è meno dinamica ed è necessario incentivare nuovi investimenti, senza limitare la mobilità della domanda tra i diversi operatori.In quest’ottica, glisignificativamente lae, nelle aree in cui la rete FTTH è ancora poco sviluppata,. Inoltre, le parti si sono impegnate ad apportaread un meccanismo - inizialmente presente nel MSA - di, garantendo a quest’ultima la necessaria autonomia ed eliminando il dubbio che tale meccanismo possa disincentivare le scelte di migrazione. L’Autorità ha considerato risolutivi anche gli impegni relativi alle modalità di applicazione degli sconti."L’Autorità ha accettato gli impegni presentati da FiberCop e TIM, chiudendo il caso senza accertamenti di violazioni della normativa antitrust né riconoscimenti di responsabilità", commenta una nota di Fibercop a seguito della sentenza, evidenziando che, con la rimodulazione della durata dell’esclusiva, l'autorità hanelle reti ad altissima capacità".Per quanto riguarda le, FiberCop conferma che "secondo ile si è impegnata a mettere a disposizione degli operatori, che combina elementi passivi e attivi, ampliando ulteriormente le opportunità di scelta e promuovendo una maggiore apertura competitiva"."L’AGCM ha inoltre riconosciuto che glirisultanonazionale e comunitaria" prosegue Fibercop, sottolineando che la decisione Antitrust "ha tenuto conto della, un asset imprescindibile per la digitalizzazione del Paese". L'azienda oggi gestisce l’infrastruttura digitale più estesa d’Italia, con 27 milioni di chilometri di fibra ottica, e punta a raggiungere con la fibra FTTH oltre 20 milioni di unità immobiliari entro la fine del 2027.