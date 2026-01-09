Francoforte: brillante l'andamento di Siemens Energy

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader delle energie rinnovabili
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,98%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Siemens Energy
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,57%, rispetto a +2,58% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Siemens Energy
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 126,3 Euro. Primo supporto visto a 125,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 124,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)