Francoforte: brillante l'andamento di Siemens Energy

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader delle energie rinnovabili, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,98%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Siemens Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,57%, rispetto a +2,58% dell'indice della Borsa di Francoforte).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Siemens Energy. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 126,3 Euro. Primo supporto visto a 125,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 124,6.

