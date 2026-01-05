Milano 13:55
L'ESMA avvia la selezione del Consolidated Tape Provider per i derivati OTC

Finanza
(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha avviato la prima procedura di selezione per il Consolidated Tape Provider (CTP) per i derivati OTC. Le entità interessate devono presentare le proprie domande di partecipazione entro l'11 febbraio 2026.

Il CTP mira a migliorare la trasparenza e l'efficienza del mercato consolidando i dati post-negoziazione provenienti da soggetti che forniscono dati, come le sedi di negoziazione, in un flusso elettronico unico e continuo. L'ESMA intende adottare una decisione motivata sul candidato selezionato entro l'inizio di luglio 2026.

(Foto: ESMA)
