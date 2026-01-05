L'ESMA avvia la selezione del Consolidated Tape Provider per i derivati OTC

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (), l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha avviato la prima. Le entità interessate devono presentare le proprie domande di partecipazione entro l'11 febbraio 2026.Il CTP mira a migliorare la trasparenza e l'efficienza del mercato consolidando i dati post-negoziazione provenienti da soggetti che forniscono dati, come le sedi di negoziazione, in un. L'ESMA intende adottare una decisione motivata sul candidato selezionato entro l'inizio di luglio 2026.