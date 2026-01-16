Milano
Intercos, Mediobanca avvia la copertura con Outperform
Finanza
,
Consensus
16 gennaio 2026 - 08.52
(Teleborsa) -
Mediobanca
ha
avviato la copertura
su
Intercos
, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, con una raccomandazione "
Outperform
" e un target price di 15 euro per azione.
