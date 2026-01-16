Milano 9:12
Finanza, Consensus
Intercos, Mediobanca avvia la copertura con Outperform
(Teleborsa) - Mediobanca ha avviato la copertura su Intercos, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, con una raccomandazione "Outperform" e un target price di 15 euro per azione.
