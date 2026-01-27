ESMA, firmato un Memorandum d'intesa con la Reserve Bank of India

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (), l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha firmato un(MoU) con la(RBI) per facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni per il riconoscimento delle controparti centrali (CCP) stabilite in India e vigilate dalla RBI.Questo accordo segna un passo significativo verso ile segue due anni di costante collaborazione tra ESMA e RBI.Il MoU è un requisito fondamentale ai sensi del Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo () per il riconoscimento da parte dell'ESMA delle CCP di paesi terzi. Consente alla Clearing Corporation of India Ltd (CCIL), una CCP stabilita in India e vigilata dalla RBI, di presentare nuovamente domanda di riconoscimento ai sensi dell'EMIR.L'ESMA sta inoltre proseguendo le discussioni con la Securities and Exchange Board of India (SEBI) e l'International Financial Services Centres Authority (IFSCA) per concludere