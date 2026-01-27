Milano 12:17
ESMA, firmato un Memorandum d'intesa con la Reserve Bank of India
(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha firmato un Memorandum d'intesa (MoU) con la Reserve Bank of India (RBI) per facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni per il riconoscimento delle controparti centrali (CCP) stabilite in India e vigilate dalla RBI.

Questo accordo segna un passo significativo verso il ripristino dell'accesso dei membri compensatori dell'UE alle controparti centrali indiane e segue due anni di costante collaborazione tra ESMA e RBI.

Il MoU è un requisito fondamentale ai sensi del Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR) per il riconoscimento da parte dell'ESMA delle CCP di paesi terzi. Consente alla Clearing Corporation of India Ltd (CCIL), una CCP stabilita in India e vigilata dalla RBI, di presentare nuovamente domanda di riconoscimento ai sensi dell'EMIR.

L'ESMA sta inoltre proseguendo le discussioni con la Securities and Exchange Board of India (SEBI) e l'International Financial Services Centres Authority (IFSCA) per concludere accordi di cooperazione simili.

(Foto: ESMA)
