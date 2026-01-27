ESMA, firmato un Memorandum d'intesa con la Reserve Bank of India

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA
), l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha firmato un Memorandum d'intesa
(MoU) con la Reserve Bank of India
(RBI) per facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni per il riconoscimento delle controparti centrali (CCP) stabilite in India e vigilate dalla RBI.
Questo accordo segna un passo significativo verso il ripristino dell'accesso dei membri compensatori dell'UE alle controparti centrali indiane
e segue due anni di costante collaborazione tra ESMA e RBI.
Il MoU è un requisito fondamentale ai sensi del Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR
) per il riconoscimento da parte dell'ESMA delle CCP di paesi terzi. Consente alla Clearing Corporation of India Ltd (CCIL), una CCP stabilita in India e vigilata dalla RBI, di presentare nuovamente domanda di riconoscimento ai sensi dell'EMIR.
L'ESMA sta inoltre proseguendo le discussioni con la Securities and Exchange Board of India (SEBI) e l'International Financial Services Centres Authority (IFSCA) per concludere accordi di cooperazione simili
.(Foto: ESMA)