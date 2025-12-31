Saipem si aggiudica nuovo contratto offshore con Turkish Petroleum OTC

(Teleborsa) - Saipem
si è aggiudicata un nuovo contratto offshore da Turkish Petroleum OTC
per ulteriori attività nell'ambito dell'estensione della terza fase del progetto di sviluppo del giacimento di gas di Sakarya
nel settore turco del Mar Nero. Il valore del contratto è di circa 425 milioni di dollari
.
Le attività assegnate a Saipem comprendono l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione (EPCI) di 3 condotte aggiuntive
, per un totale di circa 153 km, con relative strutture sottomarine
, che collegheranno la nuova riserva di gas naturale recentemente scoperta nel giacimento di Goktepe agli impianti della fase 3 di Sakarya. Il giacimento di Goktepe si trova a una profondità di 2.200 metri
e a una distanza di circa 80 km dal giacimento Sakarya fase 3. La nuova infrastruttura consentirà un aumento della produzione derivante dallo sviluppo del giacimento.
Il contratto, della durata di circa 2 anni e mezzo
, sarà gestito in continuità con quello firmato a settembre 2025 per la terza fase dello sviluppo del campo di Sakarya. La campagna offshore sarà condotta dalla nave posatubi Castorone
di Saipem nella seconda metà del 2027.