Saipem si aggiudica nuovo contratto offshore con Turkish Petroleum OTC

Saipem

(Teleborsa) -si è aggiudicata unper ulteriori attività nell'ambito dell'estensione della terza fase del progetto di sviluppo delnel settore turco del Mar Nero. Il valore del contratto è di circaLe attività assegnate a Saipem comprendono l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione, per un totale di circa 153 km, con relative, che collegheranno la nuova riserva di gas naturale recentemente scoperta nel giacimento di Goktepe agli impianti della fase 3 di Sakarya. Il giacimento di Goktepe si trova a unae a una distanza di circa 80 km dal giacimento Sakarya fase 3. La nuova infrastruttura consentirà un aumento della produzione derivante dallo sviluppo del giacimento.Il contratto, della, sarà gestito in continuità con quello firmato a settembre 2025 per la terza fase dello sviluppo del campo di Sakarya. La campagna offshore sarà condotta dalladi Saipem nella seconda metà del 2027.