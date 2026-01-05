Londra: risultato positivo per Glencore

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Glencore
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Glencore
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,2 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,142. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,259.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)