Milano 14:58
45.685 +0,68%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:59
9.976 +0,25%
Francoforte 14:58
24.719 +0,73%

Londra: risultato positivo per Glencore
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Glencore rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Glencore è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,2 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,142. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,259.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
