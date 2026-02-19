Madrid: giornata depressa per Solaria

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, che sta segnando un calo del 2,34%.
Il movimento di Solaria
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
L'esame di breve periodo di Solaria
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 19,3 Euro e primo supporto individuato a 18,74. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 19,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)