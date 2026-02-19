Milano 11:51
45.785 -1,24%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:51
10.612 -0,69%
Francoforte 11:51
25.068 -0,83%

Madrid: giornata depressa per Solaria

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che sta segnando un calo del 2,34%.

Il movimento di Solaria, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


L'esame di breve periodo di Solaria classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 19,3 Euro e primo supporto individuato a 18,74. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 19,85.

