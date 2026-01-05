Milano 15:02
45.679 +0,67%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:02
9.974 +0,23%
Francoforte 15:02
24.717 +0,73%

Madrid: risultato positivo per Fluidra

Migliori e peggiori
Madrid: risultato positivo per Fluidra
(Teleborsa) - Scambia in profit la società che produce attrezzature per piscine, che lievita dell'1,96%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fluidra più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 24,13 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23,65. L'equilibrata forza rialzista di Fluidra è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 24,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```