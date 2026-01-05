Madrid: risultato positivo per Fluidra

(Teleborsa) - Scambia in profit la società che produce attrezzature per piscine
, che lievita dell'1,96%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fluidra
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 24,13 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23,65. L'equilibrata forza rialzista di Fluidra
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 24,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)