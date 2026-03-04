Milano 14:47
45.285 +1,84%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:47
10.578 +0,89%
Francoforte 14:47
24.215 +1,78%

Madrid: andamento negativo per Repsol

Migliori e peggiori
Madrid: andamento negativo per Repsol
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che presenta una flessione del 2,32% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che l'utility spagnola mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,3%, rispetto a -4,6% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Tecnicamente, Repsol è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 20,49 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,03. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 20,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
