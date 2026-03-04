Madrid: andamento negativo per Repsol

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale
, che presenta una flessione del 2,32% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che l'utility spagnola
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,3%, rispetto a -4,6% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Tecnicamente, Repsol
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 20,49 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,03. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 20,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)