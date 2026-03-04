Madrid: andamento negativo per Repsol

società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,32% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,3%, rispetto a -4,6% dell').Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 20,49 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,03. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 20,95.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)