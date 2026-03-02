Madrid: scatto rialzista per Repsol

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale
, che tratta in rialzo del 4,50%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'utility spagnola
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Repsol
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 20,34 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 19,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 21,05.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)