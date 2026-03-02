Milano 17:26
Madrid: scatto rialzista per Repsol

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che tratta in rialzo del 4,50%.

Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'utility spagnola rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Repsol è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 20,34 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 19,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 21,05.

