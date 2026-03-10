Madrid: movimento negativo per Repsol

società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 2,86%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 20,79 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 19,58. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 22.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)