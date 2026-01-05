Petrolio, nulla di fatto dell'Opec+: sospesi aumenti produzione a febbraio e marzo

WTI

Brent del Mare del Nord

(Teleborsa) -, che hanella riunione di inizio anno, confermando la decisione di sospendere gli aumenti produttivi previsti a febbraio e marzo 2026. Una decisione che risponde alladel mercato nel periodo di maggiore stagionalità e chein America Latina, di cui non viene fatto alcun cenno. L'attacco ordinato da Donald Trumpe l'arresto del Presidente Nicolas Maduro, peraltro, non dovrebbe avere impatti nel breve, a causa della produzione marginale del Venezuela (circa 800mila barili al giorno) e di unGliche hanno aderito agli ulteriori aggiustamenti volontari alla prodizione dal 2023 - Arabia Saudita, Russia, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman - si sono incontrati in videoconferenza domenica 4 gennaio 2026 per esaminare le condizioni e le prospettive del mercato petrolifero globale. I membri dell'Opec+ hanno quindi, presa al vertice del 2 novembre 2025,a causa della stagionalità. I Paesi partecipanti hanno tuttavia ribadito la volontà didi barili al giorno, in parte o per intero, in base all'evoluzione delle condizioni di mercato edL'Opec+ assicura chee, ribadendo l'impegno a sostenere la stabilità del mercato, conferma l'importanza di adottare une di mantenere lasua strategia, riservandosi di sospendere o annullare gli ulteriori aggiustamenti volontari della produzione, inclusi gli aggiustamenti volontari precedentemente implementati per i 2,2 milioni di barili al giorno a novembre 2023. Gli otto paesi hanno inoltre ribadito l'intenzione dia partire da gennaio 2024.Gli otto paesi Opec+ si incontreranno ancora a cadenza mensile per valutare le condizioni di mercato, la conformità della strategia e la possibile compensazione. Ilè previsto per ilFrattanto, al Nymex il contratto di febbraio sulsegna un, mentre ilin consegna marzo 2026 registra a Londra un. Performance che seguono un 2025 drammatico, in cui il greggio ha ceduto circa i 20% del suo valore a causa delle prospettive di surplus annunciate dall'AIE per il 2026 e delle divisioni politiche interne all'Opec+.