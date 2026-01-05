Petrolio, nulla di fatto dell'Opec+: sospesi aumenti produzione a febbraio e marzo

(Teleborsa) - Nulla di fatto dell'Opec+
, che ha confermato le attuali quote produttive
nella riunione di inizio anno, confermando la decisione di sospendere gli aumenti produttivi previsti a febbraio e marzo 2026. Una decisione che risponde alla necessità dichiarata di mantenere la stabilità
del mercato nel periodo di maggiore stagionalità e che ignora gli eventi del weekend
in America Latina, di cui non viene fatto alcun cenno. L'attacco ordinato da Donald Trump in Venezuela
e l'arresto del Presidente Nicolas Maduro, peraltro, non dovrebbe avere impatti nel breve, a causa della produzione marginale del Venezuela (circa 800mila barili al giorno) e di un mercato più che approvvigionato ed esposto ad un surplus nel 2026
.
Gli otto paesi Opec+
che hanno aderito agli ulteriori aggiustamenti volontari alla prodizione dal 2023 - Arabia Saudita, Russia, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman - si sono incontrati in videoconferenza domenica 4 gennaio 2026 per esaminare le condizioni e le prospettive del mercato petrolifero globale. I membri dell'Opec+ hanno quindi confermato la decisione
, presa al vertice del 2 novembre 2025, di sospendere gli incrementi di produzione a febbraio e marzo 2026
a causa della stagionalità. I Paesi partecipanti hanno tuttavia ribadito la volontà di ripristinare i residui 1,65 milioni
di barili al giorno, in parte o per intero, in base all'evoluzione delle condizioni di mercato ed in modo graduale
.
L'Opec+ assicura che continuerà a monitorare e valutare attentamente le condizioni di mercato
e, ribadendo l'impegno a sostenere la stabilità del mercato, conferma l'importanza di adottare un approccio cauto
e di mantenere la massima flessibilità nella
sua strategia, riservandosi di sospendere o annullare gli ulteriori aggiustamenti volontari della produzione, inclusi gli aggiustamenti volontari precedentemente implementati per i 2,2 milioni di barili al giorno a novembre 2023. Gli otto paesi hanno inoltre ribadito l'intenzione di compensare integralmente qualsiasi sovrapproduzione
a partire da gennaio 2024.
Gli otto paesi Opec+ si incontreranno ancora a cadenza mensile per valutare le condizioni di mercato, la conformità della strategia e la possibile compensazione. Il prossimo vertice
è previsto per il 1° febbraio 2026
.
Frattanto, al Nymex il contratto di febbraio sul WTI
segna un calo dello 0,98% a 56,77 dollari al barile
, mentre il Brent del Mare del Nord
in consegna marzo 2026 registra a Londra un calo dello 0,89% a 60,21 dollari
. Performance che seguono un 2025 drammatico, in cui il greggio ha ceduto circa i 20% del suo valore a causa delle prospettive di surplus annunciate dall'AIE per il 2026 e delle divisioni politiche interne all'Opec+.