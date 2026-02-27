Giappone: produzione industriale incerta, attesi cali a febbraio e marzo

(Teleborsa) - La produzione industriale giapponese mostra un andamento incerto. A gennaiorisultano in aumento, mentre il sondaggio sulle previsioni del manifatturiero indica una diminuzione dell’attività a febbraio e marzo.Secondo la stima preliminare delgiapponese (METI), l'indice della produzione industriale destagionalizzato è stimato in aumento del 2,2% su base mensile, dopo il -0,1% registrato a dicembre. Le stime degli analisti sono per una crescita più robusta, ovvero del 5,5%. L'indice grezzo è indicato in crescita del 2,3% su base annuale.Alla crescita della produzione contribuisce la salita delle consegna (+3,2% su mese) e delle scorte (+0,1%).La ratio delle scorte è pari a -4,6%.Per il mese di febbraio si prevede un calo dello 0,5%, mentre le stime a due mesi per marzo indicano una frenata del 2,6%.